Condenan ao Sergas a pagar a unha médico ourensá as gardas que non puido realizar por estar de baixa no seu embarazo

Por primeira vez en Ourense, unha sentenza falla que o Sergas abone a un médico as gardas que non puido realizar durante o seu embarazo e despois de dar a luz por estar de baixa por risco para a súa saúde e a do bebé. A resolución estima que a negativa a abonar estas gardas supón "unha discriminación por razón de sexo".

O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense estimou o recurso dunha médico especialista do hospital público da cidade a quen o Servizo Galego de Saúde rexeitou abonar as gardas correspondentes a dous períodos do ano 2012 nos que estivo de baixa por risco no seu embarazo.

A sentenza recoñece ás mulleres que traballan na sanidade pública o dereito a cobrar o complemento retributivo das gardas nas situacións de baixa temporal por embarazo de risco e maternidade.

Para o maxistrado "é evidente" que se a unha facultativa "prívaselle dun concepto retributivo tan relevante como o das gardas" que habitualmente realiza e percibe, "pola única razón do seu embarazo e parto", estáselle causando unha "discriminación por razón de sexo".

UN DILEMA QUE NON AFRONTAN OS SEUS COMPAÑEIROS

Abunda na súa explicación que coa perda desta contía económica a súa "lexítima decisión" para ser nai "atoparíase limitada e desincentivada, de maneira moi significativa, pola perda dunha boa parte das súas retribucións".

Para o maxistrado trátase dunha discriminación en razón ao seu sexo, porque poría á muller enfronte a un dilema "no que nunca se acharían os seus compañeiros homes".

O Sergas rexeitara o pago destas gardas en base a que as Leis de orzamentos de Galicia de 2013, 2014 e 2015, sinalan que non se poden satisfacer percepcións retributivas ou asignacións económicas, entre elas as gardas, cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal.

A sentenza sinala que a entrada en vigor desta normativa produciuse "en data posterior á baixa" da muller (2012) e que non ten efecto retroactivo.

Pero ademais, a sentenza resalta que esas situacións de incapacidade temporal refírense a casos xenéricos como enfermidades ou accidentes "comúns a homes e mulleres".

"NIN ENFERMIDADE, NIN ACCIDENTE"

"O embarazo e o parto que dan causa á baixa temporal non son nin unha 'enfermidade', nin un accidente ou sinistro", sinala o maxistrado.

Nesta liña, incide en que, ambos os casos, "son unha situación especial que só afecta as mulleres" e que se rexe "por normas e principios tamén especiais cuxa finalidade é a de que non padezan prexuízo laboral algún pola devandita causa". Por estes motivos condena ao Sergas a abonar as gardas polos períodos nos que estivo de baixa temporal.

Como a contía do litixio é inferior a 30.000 euros non cabe recurso de apelación. Si cabe, no seu caso, recurso de casación, que haberá de prepararse ante este Xulgado no prazo de 30 días.