A Xunta deu luz verde este xoves ao plan de accesibilidade turística de Galicia e do Camiño de Santiago, redactado co obxectivo de converter a Galicia en "referente" do turismo inclusivo en 2019.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello | Fonte: Europa Press

Anunciouno en rolda de prensa o vicepresidente galego, Alfonso Rueda, ao termo da reunión dun Consello da Xunta que presidiu en ausencia de Alberto Núñez Feijóo, de viaxe oficial en China.

Como explicou o tamén conselleiro de Presidencia, a accesibilidade é un ámbito que interpela a uns 140 millóns de persoas só na UE, co que se abre un importante mercado.

Así é que o documento que esta xornada coñeceu o Goberno autonómico céntrase en tres áreas de mellora: a oferta de turismo accesible, a sinalización e a formación e sensibilización do sector.

MEDIDAS

Tras analizar uns 700 establecementos, 50 etapas do Camiño de Santiago e 80 puntos de interese, a Xunta impulsará o deseño de material promocional dirixido a persoas con discapacidade e a presenza nas principais feiras turísticas especializadas en diversidade.

Así mesmo, segundo avanzou Rueda, elaboraranse planos "comprensibles" e barállase a creación dun selo galego de turismo accesible que "garanta" a cobertura das necesidades deste colectivo.

FESTAS DE INTERESE

E, sen saír do ámbito turístico, a Xunta aprobou declarar festas de interese turístico de Galicia a Semana Santa de Betanzos (A Coruña), que se remonta á Idade Media, e a festa das alfombras florais de Bueu (Pontevedra), con 270 anos de historia.

Ambos os festexos inclúense, por tanto, na nómina das 117 celebracións galegas declaradas de interese turístico autonómico, mentres outro nove teñen esta distinción a nivel internacional e 11 máis, de carácter estatal.