En Marea preguntará ao Goberno se está disposto a recuperar Filosofía como materia obrigatoria en Bacharelato

O deputado de En Marea Miguel Anxo Fernán-Vello preguntará ao ministro de Educación, Cultura e Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, durante o próximo Pleno do Congreso, sobre a súa disposición a recuperar como obrigatoria a materia de Historia da Filosofía en Bacharelato.

Esta materia foi "relegada", segundo sinala Vello, coa posta en marcha da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) coa que se decidiu que esta materia só se impartiría con carácter opcional o primeiro ano de Bacharelato.

O deputado do grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea criticou a escala "inferior" que o Executivo 'popular' outorgoulle a esta materia nos últimos anos, a pesar da importancia que, ao seu xuízo, ten para a formación do alumnado.

O PP RECOÑECE O SEU ERRO

Este mesmo mes, a portavoz de Educación do PP na Cámara Baixa, Sandra Moneo, recoñecía nun encontro con xornalistas que o seu partido se equivocou con esta decisión e, agora, apostaba por introducir de novo esta materia, non só en Bacharelato, senón tamén no ensino obrigatorio.

Moneo indicou que algunhas das achegas que o seu grupo parlamentario quere facer de cara ao Pacto Social e Político pola Educación, pasan pola recuperación do ensino de Filosofía.

"Cremos que neste mundo, cada vez máis tecnolóxico, é importante a formación humanística, cun replanteamiento da Filosofía. Temos que entoar o 'mea culpa' neste sentido", sinalou a portavoz 'popular' sobre a ordenación académica que a súa formación quere modificar de face a un futuro pacto.