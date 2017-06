A Xunta de Galicia xustificou este xoves a presentación da candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade por "coherencia territorial e de xestión", e volveu a tender a man ao goberno municipal de Vigo para traballar unidos nunha candidatura "inclusiva" que debe enfrontarse a un longo e complexo proceso para lograr a súa meta.

Así o manifestou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en declaracións aos medios antes de participar en Vigo nunha reunión con diferentes institucións para informarlles acerca da iniciativa do goberno galego.

O conselleiro subliñou que a solicitude feita pola Xunta ante o Ministerio de Cultura é "un primeiro paso" dun longo proceso que pode prolongarse "7 ou 8 anos", e insistiu en que a decisión de propor o Parque Nacional no seu conxunto (fronte á candidatura promovida polo goberno de Vigo, que só inclúe o arquipélago de Cíes) "non é unha cuestión caprichosa".

Segundo explicou Román Rodríguez, hai varios motivos que levaron á administración autonómica a propor as illas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada. En primeiro lugar, destacou que todos os espazos naturais en España declarados Patrimonio da Humanidade "correspóndense con Parques Nacionais", o que asegura unha "integridade, coherencia territorial e garantías de xestión dese ben natural".

En segundo lugar, destacou que a UNESCO valora a existencia previa dun órgano de xestión e, por último, engadiu que a presentación do Parque no seu conxunto "reforza o interese cultural, natural e patrimonial da proposta".

"REFORMULACIÓN" DE PROPOSTA

O conselleiro de Cultura lembrou que, ante a "lea política" suscitado pola existencia de dúas candidaturas (a da Xunta e a do Concello), o goberno galego expuxo "reformular" a súa proposta e destacar o nome das illas Cíes, para darlles máis "protagonismo".

No entanto, e a preguntas dos medios sobre se estarían dispostos a retirar esa candidatura, o conselleiro reiterou que "todos queremos o mesmo" e que a inclusión doutros arquipélagos ademais de Cíes "non fai dano a ninguén".

Román Rodríguez recoñeceu que a Xunta ten coñecemento dos "eventos promocionais" da candidatura de Cíes, pero matizou que "estamos a falar de algo máis que promoción", xa que se trata dun proceso "tremendamente competitivo" e "complexo" desde o punto de vista técnico.

Por iso, chamou a "enterrar a machada de guerra" e abandonar a "guerra de guerrillas". "Se imos xuntos temos máis posibilidades", proclamou, e insistiu en "aparcar as rifas políticas", á vez que volveu a ofrecer diálogo "sen liñas vermellas" ao Concello de Vigo para realizar ese traballo conxunto.

PETICIÓN DE UNIDADE

Na reunión celebrada este xoves no edificio Cambón, sede do Parque Nacional, estiveron presentes membros da Confederación de Empresarios, Zona Franca, Anfaco, Cooperativa de Armadores, o reitor da Universidade, a portavoz municipal do PP, representantes da Cámara de Comercio, do CETMAR, de Conxemar e do Instituto Oceanográfico, entre outros.

A maioría dos presentes coincidiu en sinalar a importancia de traballar para haxa "acordo" entre Xunta e Concello, para promover unha candidatura na que o liderado das illas Cíes é "indiscutible". Así mesmo, trasladouse a necesidade de buscar "consenso" e de "harmonizar o movemento social" iniciado pola administración municipal.

O conselleiro insistiu en que ambas as propostas son "complementarias" e están destinadas a confluír, porque teñen "o mesmo obxectivo", e comprometeuse a ter en conta as achegas de todos os organismos presentes.