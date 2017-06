Condenado a cinco anos de cárcere por intento de homicidio a navalladas nun pub de Bertamiráns (Ames) en 2013

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña condenou a José Antonio B.F. a cinco anos de cárcere por un intento de homicidio ao propinar dúas puñaladas cunha navalla nun bar de Bertamiráns (Ames) a outro home.

Segundo figura na sentenza con data de 9 de xuño, a Sala condena tamén a este home a indemnizar con 10.000 euros á vítima por incapacidade temporal, secuelas estéticas e dano moral. Ademais, prohíbeselle achegarse a 200 metros do agredido durante 10 anos. Contra este fallo cabe recurso de casación.

Os feitos ocorreron ao catro da madrugada do 3 de marzo de 2013 cando o agora condenado, "alterado polo alcol e as drogas", comezou a pelexarse coa vítima --tras discutir antes e coñecidos pola súa animadversión mutua-- e propinoulle dúas navalladas na íngua e o abdome. Tras iso, arroxou a navalla ao chan e saíu correndo do local.

Por esta agresión, a vítima sufriu feridas que "causasen a súa morte de non ser operado de urxencia" no Hospital Clínico de Santiago, tras ser atendido no lugar e trasladado con prontitude ao centro hospitalario. Entre outras secuelas, arrastra dúas cicatrices, unha delas de 24 centímetros.

O fallo da Audiencia reflicte que se aplica a circunstancia atenuante de dilacións indebidas, xa que este caso tardou catro anos en xulgarse.