O Concello de Lugo retira a simboloxía franquista dun Colexio

O Concello de Lugo retirou a simboloxía franquista existente no Colexio Manuel Mallo de Nadela. Trátase dunha placa franquista situada na fachada do edificio. Unha medida que tenta, segundo o Goberno local, cumprir co adoptado polo Pleno da Corporación municipal para avanzar no seu “compromiso co cumprimento da Lei de Memoria Histórica”.

O Concello de Lugo retirou a simboloxía franquista existente no Colexio Manuel Mallo Mallo de Nadela

Neste sentido, o concello lucense destaca tamén a rehabilitación do Vello Cárcere, “un espazo de represión e sufrimento convertido hoxe nun lugar aberto, de homenaxe e recuperación da memoria histórica dos alí presos e condenados a morte, simplemente polas súas ideas”, sinala nun comunicado.

A retirada da placa do colexio Manuel Mallo súmase á solicitudes que xirou o Concello a outras administracións para que procedan á eliminación de símbolos franquistas de diversos edificios da cidade.