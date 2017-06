O Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicoloxía abordará en Santiago este deporte desde unha perspectiva científica

Do 26 ao 20 deste mes, a Universidade de Santiago acollerá a segunda edición do Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicoloxía, evento que "representa un paso histórico na análise do fútbol, dos seus protagonistas e da súa contorna desde unha perspectiva científica, racional e universitaria".

Así o dixo o seu coordinador, o profesor Constantino Arce, que destacou a transcendencia do encontro, "unha idea innovadora da USC e a Federación Galega de Fútbol", que, ademais, posúe carácter "pioneiro".

O segundo Congreso Internacional sobre Fútbol e Psicoloxía pretende facer "transferencia directa de coñecemento" da universidade á contorna do fútbol co ánimo de axudar a "mellorar os niveis de rendemento, de benestar e satisfacción" dos adestradores, xogadores, equipos directivos, arbitrais e familias.

Para alcanzar os seus obxectivos, exporanse preto dun centenar de relatorios, 22 pósteres e 20 talleres. En total, acudirán a Santiago expertos, investigadores e profesionais de nove países (España, Portugal, Arxentina, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos e Cabo Verde), e estarán representadas 36 universidades e 35 clubs de fútbol.