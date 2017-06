A Nunciatura Apostólica do Vaticano en Madrid contestou á carta enviada polos veciños de Friol e de Guitiriz en relación ás protestas polo traslado do seu párroco, José Ramón Pérez, desvinculándose da decisión e deixando en mans do Bispo de Lugo a resolución do conflito.

Así o indicaron desde a plataforma veciñal de Friol e Guitiriz que se opoñen ao traslado do cura e que fixeron chegar ata a Nunciatura un dossier sobre o caso.

"A Nunciatura exímese de toda responsabilidade, a cal corresponde ao señor Bispo de Lugo, segundo as disposicións de dereito e en todo o concernente á xestión da diocese. Por tanto, deixa ao Bispo que resolva o conflito que el mesmo creou", apunta a plataforma nunha comunidade.

Isto supón, para os veciños, un "novo revés" para o Bispo, que "queda totalmente illado na xestión nefasta deste conflito, que xa dura cinco meses e converteuse xa no máis longo da historia recente na Igrexa Española". "O desprezo e o ninguneo aos fieis lle de Friol e de Guitiriz está a deixar ao Bispo nun lugar dificilmente recuperable", critican.

Mentres non se resolve o conflito, os veciños apuntaron que "continuarán coas súas demandas e non desistirán no seu empeño e xusta reivindicación do retorno de don Ramón", unha "reivindicación xusta e fundamentada en feitos reais e valores que representa este párroco para os seus veciños".