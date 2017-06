Ana Pontón reclama en Valdeorras axudas directas para o sector vitivinícola afectado polas xeadas

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, iniciou no Concello da Rúa a súa visita á comarca de Valdeorras, onde demandou da Xunta axudas directas para compensar ao sector vitivinícola das perdas ocasionadas polas xeadas que, só no D.L. Valdeorras, os sindicatos agrarios cifran en 3 millóns de euros.

Ana Pontón en Valdeorras | Fonte: Europa Press

Pontón mantivo un encontro con representantes do sector adegueiro, aos que trasladou todo o apoio do BNG para que "sexan compensados polas perdas sufridas".

"En primeiro lugar, que se conclúa a valoración de danos para a continuación habilitar unha liña de axudas directas aos produtores afectados previa negociación co sector", propuxo a dirixente do Bloque.

Para Pontón, o que "non pode facer a Xunta" é "mirar para outro lado e menos aínda culpabilizar ao sector con declaracións intolerables como as da conselleira de Medio Rural", que indicou que "o asegurable non é indemnizable". "Ímoslle a lembrar ao señor Feijóo que se trata dun sector estratéxico para a comarca de Valdeorras e para o conxunto de Galicia", destacou.