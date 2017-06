As infraccións penais continúan descendendo en Ourense nos primeiros meses de 2017

As infraccións penais continúan o seu descenso en Ourense nos primeiros meses do ano, en relación coas cifras do ano anterior, unha diminución que é máis acusada nos delitos que xeran "maior alarma", como os roubos con violencia e os roubos con forza en domicilios e establecementos.

Xunta Local de Seguridade Ourense | Fonte: Europa Press

Así o analizaron este xoves no seo da Xunta Local de Seguridade de Ourense, que presidiron o subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro García, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, e na que participaron membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, da Policía Autonómica, da Policía Local e colectivos veciñais.

Segundo os datos analizados, a eficacia policial incrementa os seus indicadores de resolución de delitos, existindo "menos denuncias e máis detidos". Tamén descende o número de manifestacións e concentracións, así como as actas de incautación de drogas.

O único apartado no que a evolución da criminalidade foi negativa foi no de roubo con forza en anexos a vivendas, que se "incrementou levemente".

Así mesmo, hai un "breve repunte" nos detidos pola lei de estranxeiría, levándose a cabo varios operativos para evitar fraudes na regularización en España pola vía de matrimonios fraudulentos ou fraudes á seguridade social, o que deu lugar a un incremento na tramitación de expedientes de expulsión

Así mesmo, as Forzas e Corpos de Seguridade desenvolveron un total de 166 servizos humanitarios neste primeiro semestre: auxilio a persoas maiores que viven soas, persoas impedidas e apoio ao 061.