O centro onde estudaba a nena que se suicidou en Ourense detectara problemas de convivencia entre alumnos

A Policía Nacional solicita información entre os compañeiros e profesores da nena de 13 anos que faleceu onte, tras precipitarse desde a terraza da facultade de Empresariais e Turismo do campus de Ourense, para tentar esclarecer os motivos do suceso e tras comprobar que o centro puxera en marcha un protocolo de actuación pola existencia de problemas de convivencia entre alumnos.

A vítima, unha menor de 13 anos e de orixe asiática, precipitouse desde a terraza do quinto piso da facultade do edificio xurídico-empresarial do Campus de Ourense, próximo ao seu centro de estudos, ao redor das 14,20 horas deste mércores.

No chan da terraza, os axentes atoparon unha nota de despedida para os seus pais na que non había ningunha explicación dos motivos que a levaron a tomar esa decisión.

Tamén se achou a súa mochila escolar cos seus libros e cadernos. Nalgúns deles había debuxos sobre suicidios e unha nota sen terminar, dun posible simulacro anterior, dicindo que quería suicidarse. De feito, fontes da investigación confirmaron que a moza chegou a autolesionarse, provocándose uns cortes, fai catro meses.

Con todo, desde a Policía confirmouse que non existía ningunha denuncia previa de acoso ou bullying por parte da menor nin na Comisaría nin en Fiscalía.

PROTOCOLO POR PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

A investigación, que corre a cargo da Unidade de Familia e Atención á Muller (Ufam) en coordinación co fiscal de menores, José Manuel Ucha, busca os motivos do suceso na contorna escolar da menor, xa que o centro puxera en marcha un protocolo de actuación debido a un problema de convivencia entre os alumnos.

Este xoves seguiuse tomando declaración a compañeiros e profesores da vítima, que apuntaron a que a moza era unha persoa moi sensible, que nos últimos meses mostraba un comportamento máis triste e reducira o seu grupo de amigos.

Os alumnos e profesores do IES As Lagoas mantiveron un minuto de silencio este mediodía no patio de entrada do centro como homenaxe á menor.

O director do centro escolar, Carlos Varela, reiterou as "condolencias e disposición" do centro coa familia da nena, aínda que rexeitou realizar ningún tipo de declaración por "discreción e respecto" cara aos familiares.