Medidas preventivas e accidentes de tráfico

Paralelamente, a industria automotora inviste moito diñeiro no desenvolvemento de sistemas de seguridade para protexer aos ocupantes dos automóbiles en accidentes de tránsito. Os crash tests miden a resistencia e absorción de choques dos vehículos. En Estados Unidos o Insurance Institute for Highway Safety publica cada ano unha listaxe dos modelos de vehículo máis seguros despois de probalos. O grupo de traballo das Nacións Unidas coñecido como Foro Mundial para a Harmonización da Regulamentación sobre Vehículos reuniu nun regulamento un conxunto de regulacións que garanten un vehículo máis seguro, un medio ambiente protexido, eficacia enerxética e medidas contra roubo, aínda que unha maioría de países non puido cumprir con todas as esixencias.

Accidente de tráfico en A-30 á altura de Cieza

A pesar das previsións, no seu Informe sobre a Situación Mundial da Seguridade Viaria 2015, a Organización Mundial da Saúde (OMS) constatou que entre 20 e 50 millóns de persoas padecen accidentes de tránsito cada ano, das que morre 1,25 millóns, entre as que un 48% ten idades entre 15 e 44 anos. Este cálculo non se ocupa dos accidentes con resultado de persoas ilesas pero que causan prexuízo psicolóxico e danos materiais como a destrución dos vehículos ou outras propiedades. Moitos accidentes menores pasan desapercibidos.

Os accidentes de tránsito débense a defectos do vehículo, causas de forza maior ou ao factor humano. A eventualidade de que calquera cidadán véxase involucrado nun accidente explica a razón de ser de avogados como Gruber Law Offices LLC. O factor humano é a causa principal de accidentes de tránsito. Carrexa responsabilidade de terceiros, tanto como as fallas do vehículo supoñen a responsabilidade do fabricante.

A vítima ou os seus familiares ou causahabientes quedan en condicións de reclamar responsabilidade a quen provocou o accidente, pois a vida humana ou a súa integridade física teñen un valor moi superior aos vocábulos de falta, imprudencia ou neglixencia utilizados na linguaxe xurídica para matizar a responsabilidade do infractor ou do fabricante.

Para recapitular, no mundo fanse esforzos para que as vías e os vehículos sexan máis seguros. Con todo, os accidentes de tránsito son unha realidade debido á forza maior, os eventuais defectos dos vehículos ou a acción das persoas. Por iso é polo que, non sendo suficiente a prevención, tómense medidas correctivas resumidas na reclamación de responsabilidade polos danos e prexuízos.