Morre un traballador ao caerlle encima unha roda de grandes dimensións nun taller no Barco (Ourense)

Un operario faleceu ao caerlle encima unha roda de grandes dimensións nun taller de pneumáticos, situado en Viloira, no municipio do Barco de Valdeorras (Ourense).

Segundo informou o 112 Galicia, recibiu un aviso de Urxencias Sanitarias ás 19,15 horas do xoves. Os efectivos sanitarios indicaron ao servizo de emerxencias que a vítima permanecía inconsciente.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertouse do ocorrido a Protección Civil e á Guardia Civil. Finalmente, o traballador faleceu no mesmo lugar no que se produciu o accidente laboral.