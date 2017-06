Atopan o cadáver dun home desaparecido en Pereiro de Aguiar (Ourense)

O cadáver dun home de 69 anos de idade foi localizado á beira dunha estrada no municipio de Pereiro de Aguiar (Ourense), do que era veciño, tras denunciar veciños que non o vían desde facía varios días.

Así o confirmaron a Europa Press fontes da Guardia Civil, que concretaron que o falecido, Plácido Taboada, de 69 anos, vivía só e levaba unha vida desordenada, segundo veciños.

O cadáver apareceu nunha gabia, a un cinco metros de profundidade, segundo indicou o CAE 112 Galicia. A Guardia Civil púxose en contacto co servizo de emerxencias ás 19,20 horas do xoves para solicitar colaboración para rescatar o corpo.

Por iso, o persoal da central de emerxencias do 112 informou os Bombeiros de San Cibrao e ao GES de Pereiro de Aguiar, que enviaron senllas dotacións ao momento. O corpo do home foi recuperado minutos antes das 21,00 horas do xoves.

O achado produciuse, segundo relatan fontes da investigación, despois de que o xoves veciños do home alertasen á Guardia Civil de que levaban uns días sen velo.

As mesmas fontes apuntan, á espera dos resultados da autopsia do cadáver, que a morte "puido ser accidental", posiblemente por mor dunha caída, xa que non se aprecian "signos de violencia".