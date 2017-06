A Policía investiga a morte dun home que se precipitou desde un muro á estación de tren de Urzáiz en Vigo

A Policía Nacional investiga a morte dun home de 50 anos de idade que se precipitou desde o miradoiro da rúa Vía Norte de Vigo a terreos de Adif, na estación de ferrocarril de Urzáiz.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes policiais e do 112, pasadas as 8,30 horas deste venres, un veciño da zona alertou de que vira a un home saltando o muro e precipitándose aos terreos da estación.

Ata alí desprazáronse efectivos do 061, que certificaron a morte do home; Policía Local e Policía Nacional, que se fixo cargo da investigación. No lugar permanece a comisión xudicial e a policía científica solicitando información co fin de esclarecer as circunstancias do suceso.