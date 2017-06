Un incendio calcina por completo un galpón en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Un incendio rexistrado na tarde do xoves calcinou por completo un galpón no municipio de Vilanova de Arousa (Pontevedra), no que se almacenaba madeira e plásticos.

Segundo informou o 112 Galicia, a estrutura afectada sitúase na rúa Juan Carlos I, á beira dunha casa. Foi unha persoa particular a que deu a voz de alarma ás 19,40 horas da tarde do xoves.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou entón os Bombeiros do Salnés, a Protección Civil e á Policía Local.