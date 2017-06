A falta de publicidade permite os enchufes nas brigadas antiincendios

Agora, que os concellos deberían estar en plena fase de selección de operarios, a CIG pon o foco sobre o problema das “prácticas caciquís, discriminatorias cos principios de igualdade, mérito e capacidade que debe de primar na contratación do persoal nas administracións públicas".

Brigadistas do SEAGA nun lume

Faino cun comunicado no que demanda que “sexan democráticos e transparentes e que publiquen en boletíns oficiais e en medios dixitais as bases de convocatoria do persoal das brigadas”. E é que a miúdo as prazas nas brigadas reciben pouca, ou ningunha, difusión entre a veciñanza e repártense entre os máis achegados ao poder.

Azucena Gavín, da CIG-Administración, denuncia que hai “concellos que non estar a actuar coa transparencia precisa ao respecto e nos que os procesos de selección se xestionan a través dun absoluto escurantismo". O sindicato nacionalista lanza unha advertencia aos responsábeis municipais: "no caso de que observemos incumprimentos da normativa legal, non dubidaremos en recorrer os mesmos por vía xudicial".