O custo laboral en Galicia sobe tres décimas, ata 2.209,76 euros, fronte ao estancamento da media

O custo salarial subiu en Galicia un 0,9% no primeiro trimestre respecto ao mesmo período do ano anterior, ata situarse en 1.610,01 euros, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Euros | Fonte: Europa Press

Aínda que a evolución na comunidade do custo salarial (que comprende todas as remuneracións, tanto en metálico como en especie) confronta coa do conxunto estatal, onde baixou un 0,2%, este concepto segue aínda para os traballadores galegos por baixo da media, que alcanza os 1.829,13 euros.

De feito, por hora efectiva, en Galicia, o custo salarial situouse ata marzo en 11,74 euros, o que supuxo unha rebaixa do 3,6% (en todo o estado está en 13,5 euros tras caer un 4,5%).

O custo laboral total (que inclúe as remuneracións e as cotizacións sociais) no caso dos traballadores galegos incrementouse un 0,3% no primeiro trimestre en taxa anual, fronte ao mantemento sen variación para a media das comunidades.

Mentres en Galicia alcanza os 2.209,76 euros, para toda España ascende a 2.481,75 euros. Así as cousas, Galicia sitúase no posto décimo segundo no ranking por autonomías.

Por hora efectiva, o dato galego é de 16,11 euros, despois de reducirse un 4,2% en 12 meses; e a cifra global, que diminuíu un 4,3%, rexistra 18,32 euros.

Os outros custos descenderon na comunidade galega un 1,2%, ata 599,75 euros. Para a media, con todo, repuntó un 0,5% e chegou a 652,62 euros. Por hora efectiva, en Galicia os outros custos sitúanse en 4,37 euros, un 5,8% menos; e no estado en 4,82 euros, un 3,8% menos.

XORNADA LABORAL

A enquisa trimestral de custo laboral que publica este venres o INE tamén recolle información sobre xornada laboral, que en Galicia ten 150,7 horas pactadas por traballador e mes: as efectivas quedan en 137,2 e as non traballadas alcanzan 14,1.

A tempo completo, as horas pactadas para os traballadores galegos supoñen 169,1, pero as efectivas baixan a 153,7, con 16 horas non traballadas.

Pola súa banda, na xornada a tempo parcial, o pacto é de 84,4 horas e o que en efecto se traballa, 77,8 horas, cun total de sete horas non traballadas.

Por outra banda, as vacantes foron 3.486 no primeiro trimestre do ano en Galicia, un 4% sobre o total. O 90,9% debeuse a non necesitar ningún traballador máis, o 6,9% polo elevado custo de contratación e un 2,2% a outros motivos.

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto estatal, o custo laboral medio das empresas por traballador e mes ascendeu a 2.481,75 euros, sen variación. Con este estancamento, pon fin a catro trimestres consecutivos de retrocesos interanuais tras caer un 0,2% no primeiro trimestre de 2016, un 0,1% no segundo, un 0,5% no terceiro e un 0,8% no cuarto trimestre de 2016.

O custo laboral componse do custo salarial e dos outros custos. No primeiro trimestre, o custo salarial (que comprende todas as remuneracións, tanto en metálico como en especie) baixou un 0,2% respecto ao mesmo trimestre de 2016, situándose nunha media de 1.829,13 euros por traballador e mes.

Excluíndo o factor variable dos salarios (pagos extraordinarios e atrasados) obtense o custo salarial ordinario, que no primeiro trimestre mantívose en 1.635,49 euros.

Os outros custos (custos non salariais) alcanzaron no primeiro trimestre deste ano os 652,62 euros, cun aumento interanual do 0,5%. O compoñente máis importante dos outros custos son as cotizacións obrigatorias á Seguridade Social, que totalizaron 590 euros, un 0,3% máis que no primeiro trimestre de 2016.

O segundo elemento importante dos outros custos son as percepcións non salariais, que subiron un 0,8% en taxa interanual, debido ao incremento das prestacións sociais directas, en contraste co retroceso experimentado polas outras percepcións non salariais (indemnizacións por fin de contrato, pagos compensatorios, roupa de traballo, etc.). Pola súa banda, as subvencións e bonificacións, tamén incluídas nos outros custos, descenderon un 9% en taxa interanual.

O INE tamén proporciona datos corrixidos de calendario e desestacionalizados desta estatística. De acordo con esta serie, o custo laboral por traballador retrocedeu un 0,2% en taxa interanual, co que encadea cinco trimestres consecutivos de descensos.

En taxa intertrimestral, e dentro da serie corrixida de estacionalidade e calendario, o custo laboral mantívose respecto ao trimestre anterior, mentres que o custo por hora efectiva incrementouse un 0,1%.

En valores interanuais, o custo laboral por hora efectiva diminuíu un 4,3% no primeiro trimestre, situándose en 18,32 euros, tras aumentar o número de horas efectivamente traballadas un 4,5% polo efecto Semana Santa. Eliminado este efecto e o impacto do calendario, tanto o custo laboral como o custo por hora redúcense un 0,2% en relación ao mesmo período de 2016.

A INDUSTRIA, ÚNICO SECTOR QUE ELEVA O CUSTO LABORAL

Segundo o INE, a industria foi o único sector que elevou o seu custo laboral no primeiro trimestre, un 0,9% interanual, ata os 2.967,8 euros. Por contra, o custo laboral reduciuse un 1,3% na construción, ata os 2.455,3 euros, e un 0,1% nos servizos, ata os 2.393,6.

No caso do custo salarial, o maior descenso tamén llo anotou a construción (-1%), seguido dos servizos (-0,3%). A industria, pola súa banda, elevouno un 0,8%, ata os 2.178,7 euros por traballador e mes.

A peche do primeiro trimestre, o salario ordinario máis elevado correspondeu á industria (1.902 euros por traballador e mes), un 0,3% máis que no primeiro trimestre de 2016, seguido da construción, con 1.600 euros (-0,2%), e os servizos, con 1.588,5 euros, a mesma cantidade que no primeiro trimestre de 2016.

A HOSTALARÍA, ONDE MENOS SE COBRA

Por actividades económicas, a subministración de enerxía, gas vapor e aire acondicionado e as actividades financeiras son as que presentan os custos laborais máis elevados, con 5.903,7 e 5.487,5 euros por traballador e mes, respectivamente, mentres que os menores corresponden aos outros servizos (1.648,1 euros) e a hostalaría (1.464).

Os crecementos interanuais máis significativos dos custos laborais no primeiro trimestre anotáronllos as actividades inmobiliarias (+4,8%), actividades profesionais (+4,1%) e actividades financeiras (+3,3%). Por contra, as maiores caídas rexistráronse en información e comunicacións (-3,5%), Administración Pública (-2,9%) e transporte e almacenamento (-2,3%).

MADRID E PAÍS VASCO TEÑEN OS SOLDOS MÁIS ELEVADOS

Por comunidades, os custos laborais máis altos rexistráronos Madrid (3.023,2 euros por traballador e mes), País Vasco (2.859,4 euros), Navarra (2.635,7) e Cataluña (2.590,8), mentres que os máis baixos déronse en Estremadura (1.972,2) e Canarias (2.117,9).

As dúas comunidades de cabeza, Madrid e País Vasco, superan en máis de 350 euros a media nacional (2.481,7 euros), mentres que as dúas últimas, Canarias e Estremadura, atópanse máis de 350 euros por baixo.

XORNADA SEMANAL DE 34,2 HORAS

A xornada media pactada foi de 34,2 horas á semana, aínda que a efectivamente traballada foi de 31,1 horas tras descontar as horas perdidas de media á semana (3,2 horas, a maioría por vacacións e días festivos) e sumar as horas extra.

Segundo tipo de xornada, a diferenza salarial entre os traballadores a tempo completo e parcial é de 4,58 euros por hora, con 14,14 euros por hora para os primeiros, e 9,56 euros para os segundos.

Os traballadores a tempo completo realizan 35,3 horas de traballo efectivo á semana, case o dobre que os que están a tempo parcial (18,2 horas).