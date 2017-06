Xunta, patronal e sindicatos volven citarse para negociar o luns tras unha tensa reunión polo plan de transporte

Xunta, patronal e sindicatos volveron a citarse para negociar o vindeiro luns (a véspera da folga convocada polos representantes dos traballadores) tras unha tensa reunión polo plan de transporte celebrada este venres.

Ao termo do encontro, a secretaria de acción sindical da federación de transportes de UXT de Galicia, Beatriz Meilán, afirmou, en declaracións a Europa Press, que as posturas seguen "totalmente afastadas".

Con todo, valorou a disposición do tres partes a "negociar", coas reivindicacións claras desde a parte sindical, que se centra na subrogación de "todos os traballadores", ao entender que o plan que expón a Xunta "expulsaría" a un milleiro de empregados do sector, en torno ao 30% do total.

Ao documento tamén se opoñen as federacións maioritarias (Anetra, Fegabús e Transgacar), así como a Confederación Galega de ANPAs de centros públicos --o plan da Xunta prevé integrar o 10% das liñas de transporte escolar en liñas regulares de pasaxeiros--.

