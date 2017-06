Investigado un veciño da Estrada (Pontevedra) polo roubo de 400 litros de gasoil en Forcarei (Pontevedra)

A Garda Civil investiga a un veciño da Estrada (Pontevedra) como presunto autor dun delito de roubo de 400 litros de gasoil nunha empresa do polígono industrial de Cachafeiro, no municipio de Forcarei.

Roubo dá gasoil en Forcarei | Fonte: Europa Press

As investigacións iniciáronse por mor da denuncia presentada o mes pasado no Posto da Garda Civil de Forcarei, polo propietario dunha empresa situada no polígono industrial de Cachafeiro, segundo informou o Instituto Armado.

Segundo o relato do dono da empresa, subtraéranlle o combustible dos depósitos do gasoil de dous camións que se atopaban estacionados no interior do peche perimetral da industria.

Os feitos producíronse a madrugada do 13 de maio, para o que tiveron que escalar o muro de formigón con valo metálico que circunda a empresa "e violentar o dispositivo de peche dos depósitos do gasoil", segundo engaden as mesmas fontes.

As gravacións das cámaras de vídeo vixilancia da empresa "facilitaron datos de especial relevancia" ao equipo de investigación, segundo indica a Benemérita, para o esclarecemento do roubo xa que, a pesar de que non achegaban imaxes do autor, nin da matrícula do vehículo, se se podía distinguir e apreciar a marca e modelo do coche que utilizara.

A investigación levada a cabo, no marco da denominada 'Operación Embudo', polo Equipo ROCA da Garda Civil de Lalín, co apoio dos efectivos do Posto de Forcarei, deron resultado positivo cando localizan ao vehículo, despois de relacionalo cun dos principais sospeitosos, un veciño da Estrada, R.C.V., de 23 anos, investigado como presunto autor un delito de roubo con escalo e forza nas cousas.

CARAVANA

Con motivo desta investigación, a Garda Civil recuperou nas inmediacións do domicilio desta persoa un remolque-caravana que fora subtraído en Celeiros, na Estrada, o pasado mes de abril. O remolque estaba estacionado no interior dunha nave abandonada.

O Instituto Armado continúa coas investigacións para pescudar as circunstancias nas que foi subtraído o remolque-caravana e identificar ao presunto autor.