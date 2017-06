A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, de acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), mantén a alerta por onda de calor durante o fin de semana na Península e chama a extremar as precaucións ante o risco de incendios forestais.

Segundo explica Protección Civil, prevese que as temperaturas "sigan moi altas" no interior, especialmente no suroeste e centro peninsular, e suban na xornada deste sábado en Galicia e nordés.

Na maioría das zonas volverán rexistrarse temperaturas contorna aos 40 graos centígrados e, por encima mesmo, nos vales do Tajo, Guadiana e Guadalquivir.

De face ao domingo, espérase un descenso das temperaturas, aínda que "seguirán sendo moi altas", segundo avisa a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias.

Doutra banda, lembra que "as altas temperaturas favorecen o risco de incendios forestais", polo que "hai que extremar as precaucións no campo", segundo engade.

A maior parte da Península atópase en risco alto de incendios e, algunhas zonas, como Galicia, Andalucía ou Pireneos "en risco moi alto ou extremo".