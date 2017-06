Desperegrinando o Camiño de Santiago

CIG, CCOO, UGT, CSIF, SATSE e SAE convocan para o vindeiro luns, día 19 de xuño, ás 11:00 horas, unha manifestación con saída da porta principal do edificio administrativo da Xunta. Operarios públicos percorrerán en sentido inverso un treito do Camiño de Santiago.

Protesta ante o Sergas

Esta marcha forma parte das mobilizacións para negociar un calendario de recuperación dos acordos retributivos, de condicións de traballo e carreira profesional suspendidos desde o ano 2009.

As centrais xa entregaron quince mil sinaturas de apoio ás reivindicacións. Advirten que, de non obter resposta do SERGAS endureceran as mobilizacións á volta do verán.