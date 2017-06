O Concello de Arzúa convoca unha praza de xornalista na que esixe só o Ensino Secundario

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas (CPXG) rexeita a convocatoria por parte do Concello de Arzúa dunha oposición libre para a contratación laboral temporal dun auxiliar da radio municipal. Na bases da convocatoria só se esixe como requisito estar en posesión do graduado no Ensino Secundario Obrigatorio.

Paco González Sarria, novo decano do CPXG xunto ao saínte, Xosé Manuel Pereiro e o secretario, Darío Janeiro | Fonte: CPXG

Tal e como consta na convocatoria pública, as funcións do posto serán as de control técnico durante a emisión da programación, colaboración na preparación da programación e colaboración na presentación dalgúns dos programas que se emitan. O Colexio de Xornalistas insiste en que este tipo de funcións non poden ser desenvolvidas por calquera senón que existe unha preparación específica, a dos estudos de xornalismo, que proporciona formación especializada no ámbito da elaboración, xestión e difusión da actividade informativa xornalística, nos seus diversos ámbitos temáticos e nos distintos medios de comunicación.

"O menosprezo que supón non requirir esta titulación, especialmente censurable ao se tratar dunha convocatoria feita desde a administración pública, afecta gravemente a aqueles profesionais que cursaron os estudos oficiais e que poden acreditar cun título universitario os coñecementos precisos para o desenvolvemento das tarefas do ámbito da comunicación", apunta nun comunicado. Así, suliña que os intereses persoais e profesionais dos xornalistas "constrínxense" ao ter que competir con persoas que non terían dereito a optar por ese determinado posto, ao non posuír a titulación necesaria para realizar esas actividades.

O requisito da titulación de xornalismo na convocatoria pública de prazas é unha vella demanda do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e ten denunciado os casos nos que isto ocorre, mesmo en instancias xudiciais. Recentemente asinou, xunto co resto de colexios de xornalistas do Estado, o Compromiso Público polo Emprego e a Profesión Xornalística, que reclama a creación de postos de estrutura claramente definidos para o desenvolvemento das funcións propias do xornalismo no ámbito da comunicación social e institucional e que para realizar estas funcións sexa en todo caso criterio de selección e acceso estar en posesión do título universitario correspondente en xornalismo.

O Colexio de Xornalistas convida ao Concello de Arzúa a "rectificar e corrixir a convocatoria" desta oposición libre para a contratación laboral temporal dun auxiliar da radio municipal, de maneira que se esixa a titulación correspondente ás tarefas a desenvolver, respectando así os dereitos dos profesionais que cursaron os estudos oficiais e poden acreditar os coñecementos necesarios para o posto.