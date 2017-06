Detido un home por ameazar con arma branca a un veciño por facer a comida coa porta aberta en Noia (A Coruña)

A Garda Civil do Posto de Noia (A Coruña) detivo a un veciño da localidade con antecedentes por ameazar a un veciño con arma branca por facer a comida coa porta aberta.

Segundo informou o Instituto Armado, foi detido J.B.M.R., veciño de Noia e con "numerosos antecedentes", tras ameazar cun coitelo a un veciño por facer a comida coa porta aberta.

O coitelo co que supostamente ameazou á súa vítima, quen é de orixe senegalesa, non foi achado pola Garda Civil, segundo sinalan as mesmas fontes.

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas o Xulgado de Instrución de Noia.