Deteñen a dous menores fuxidos dun centro tras un forcexo con policías e tirar a un despois de roubar en Lugo

Axentes da Policía Nacional detiveron a dous menores de 16 e 17 anos fuxidos dun centro tras forcexo cuns policías que os perseguían despois de roubar en Lugo e tirar a un deles ao chan.

Segundo informou a Comisaría de Lugo, a Policía Nacional detivo este venres a dous menores de idade por un delito de atentado a axentes da autoridade e outro de roubo con violencia.

Sobre as 8,30 horas deste venres un home chamou á Sala do 091 para alertar de que un grupo de catro mozos acabábanlle de furtar do seu vehículo unha chaqueta, diñeiro e documentación.

Ás 10,00 horas, segundo relatan as mesmas fontes policiais, unha muller comunicou telefonicamente á comisaría que fora victima dun roubo na rúa Montirón. Segundo dixo, un mozo que vestía unha camiseta negra deulle un tirón ao bolso que levaba e escapou á carreira.

Na batida da zona, os indicativos de radio patrullas viron a un grupo de mozos, que coincidían todos eles coas características físicas descritas pola muller denunciante.

Ante a presenza policial, os mozos tentaron fuxir e dous deles lográrono, segundo concretou a Policía. Ao ser interceptados, "non dubidaron en forcexar cos axentes actuantes, chegando a derrubar a un ao chan", segundo destacan as mesmas fontes.

FUXIDOS

Ambos os mozos detidos en relación con estes feitos, de 16 e 17 anos de idade, atopábanse fuxidos do Centro de Menores Santo Anxo de Rábade, segundo concreta a Comisaría de Lugo.

O policía tivo que ser atendido de erosións en mans, cóbados e xeonllos. A intervención realizouna o Grupo de Radio Patrullas pertencentes á Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana e estes feitos foron postos en coñecemento do Fiscal de Menores.