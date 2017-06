A falta acumulada de choivas mantense no 13% no conxunto de España e supera o 25% no noroeste

A falta de choivas acumulada desde que o pasado 1 de outubro comezou o ano hidrolóxico alcanza un 13 por cento, xa que ata o 13 de xuño choveu unha media de 470 litros por metro cadrado fronte a un valor medio normal de 541 litros por metro cadrado, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), que eleva o déficit hídrico ata o 25 por cento ou máis no cuadrante noroeste peninsular.

Distribución de choivas acumuladas en España ata o 13 de xuño | Fonte: Europa Press

Así, a portavoz da Aemet, Ana Casals, explicou que entre o 7 e o 13 de xuño as precipitacións producíronse no terzo norte e nalgunhas zonas do oeste da Península e que se superaron os 10 litros por metro cadrado no oeste de Estremadura, áreas do interior de Asturias, Cantabria e País Vasco, no norte de Aragón, A Rioxa e en Navarra, onde tamén se superaron os 20 litros por metro cadrado.

En concreto, destacou as precipitacións acumuladas nos observatorios de Santander I-CMT, con 30 litros por metro cadrado; 23 litros por metro cadrado en Santander-Parayas; 22 litros por metro cadrado no aeroporto de Bilbao; 20 litros por metro cadrado en Oviedo e 18 litros por metro cadrado en Foronda.

Doutra banda, máis aló do período contabilizado, o día 14 non houbo precipitacións excepto no norte peninsular, interior da provincia de Albacete e norte das illas de Tenerife e Gran Canaria.

Por zonas, as cantidades acumuladas están por baixo dos valores normais en gran parte da metade occidental e interior peninsular, Navarra, A Rioxa e diversas áreas de Cataluña e sur de Aragón.

Mesmo, subliñou que se sitúan por baixo do 75 por cento dos valores normais nalgunhas zonas de Canarias occidental, zonas illadas de Estremadura e interior de Andalucía, o norte de Guadalaxara e unha extensa área que abarca Galicia, Asturias, Cantabria e gran parte de Castela e León.

Así mesmo, informou de que nunha área illada do interior da provincia de Palencia, na zona limítrofe entre Asturias e Cantabria e no sur e oeste da illa de Tenerife e na Gomera, as precipitacións non alcanzaron a metade dos valores normais.

Pola contra, choveu por encima dos valores normais en gran parte do terzo este peninsular, en zonas do leste e suroeste de Andalucía, nas Illas Baleares, en pequenas zonas do Sistema Central, na illa de Forteventura e no sur de Lanzarote.

Finalmente, afirmou que as cantidades acumuladas son un 50 por cento superiores ao valor normal no leste de Andalucía, nas provincias de Murcia, Alacante e Valencia e no sur de Mallorca, duplicándose devanditos valores normais nunha zona centrada na confluencia das provincias de Granada, Xaén, Albacete, Almería e Murcia.