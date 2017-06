Detido un individuo por un roubo con forza nun bar de Carnota (A Coruña)

A Garda Civil da localidade coruñesa de Muros detivo a un veciño de Carnota (A Coruña) por un roubo con forza nun bar deste segundo municipio e tentar asaltar outro establecemento.

Segundo informou o Instituto Armado, foi detido L.M.C.R., veciño da zona de Carnota, como presunto autor dun delito de roubo con forza nas cousas.

Os feitos sucederon despois de que tres testemuñas sinalasen ao individuo detido como o responsable dun roubo no Bar Mar de Lira da localidade de Carnota, onde puido subtraer 200 euros en moedas e unha tentativa de roubo no Bar Xouba, da mesma localidade.

As mesmas fontes apuntaron que, tras a asistencia letrada por parte do avogado de oficio, o individuo quedou en liberdade "ao non existir risco de fuga".

As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Muros.