A portavoz de Pesca do Grupo Socialista, Loli Toja, cargou este venres contra a Consellería do Mar debido á súa xestión "chafalleira e temeraria" do Servizo de Gardacostas de Galicia, o cal, advertiu a deputada, está "en perigo".

E é que no ano 2005, explicou en rolda de prensa, a Xunta comprou dúas aeronaves --a Pesca 1 e a Pesca 2-- por 27 millóns de euros. Sete anos despois, no ano 2012, estas aeronaves foron vendidas por 13 millóns de euros. "En lugar de pagar dous millóns de euros ao ano pásase a pagar nove. Subcontrátase un servizo, co cal pasa a ser bastante máis caro", razoou a parlamentaria do PSdeG, para despois sinalar que se subcontratou á mesma empresa á que se lle venderon as aeronaves --por aquel entón chamábase Inaer e actualmente Babcock España--.

A continuación, precisou que o próximo 31 de outubro vence o contrato actual, polo que se lanzou en abril un concurso. Con todo, este quedou deserto: "Só se presenta unha empresa e, polo que se di, non cumpre os requisitos técnicos", agregou.

Así as cousas, alertou do que podería suceder o próximo 31 de outubro, cando venza o contrato actual: "Atoparémonos con que é posible que non haxa a continuidade do Servizo de Gardacostas", indicou a parlamentaria socialista, xusto antes de lembrar que a empresa adxudicataria actualmente nin sequera presentouse ao concurso porque, razoou Loli Toja, non considerou as condicións "interesantes".

"Hai perigo da continuidade deste servizo", remarcou, para logo explicar, ironicamente, que é o que fai a Consellería do Mar para tratar de solucionar este problema: "Lanza unha consulta ao mercado preguntándolle canto lle van a cobrar as empresas por un servizo que leva anos levándose a cabo".

"TRAXE A MEDIDA A UNHA EMPRESA"

Por todo iso, o PSdeG extrae dúas reflexións. En primeiro lugar, se a Consellería do Mar sabe realmente cal é o custo deste servizo cando lle está preguntando ás empresas cal debe ser; e, en segundo lugar, se o departamento dirixido por Rosa Quintana si coñece o custo deste servizo pero "está a facerlle un traxe a medida a algunha empresa".

De ser este último suposto, opinou, "están a porse por encima da seguridade dos galegos e galegas os intereses dun empresario". "Non sería nada novo", apostilou.

Por todo o relatado, a portavoz de Pesca do Grupo Socialista cargou contra a "incapacidade absoluta" da Xunta para "xestionar os servizos públicos": "Está a xogarse coa seguridade dos traballadores do mar [...]. A Xunta ten que ofrecer garantía de continuidade para o Servizo de Gardacostas", destacou.

Así as cousas, o PSdeG presenta unha serie de iniciativas e, en concreto, unha delas irá ao Pleno do próximo martes: "Presentamos unha proposición non de lei na que esiximos que a Consellería do Mar tome as medidas precisas e necesarias para garantir a continuidade do Servizo de Gardacostas".

COMPARECENCIA DO SUBDIRECTOR XERAL DE GARDACOSTAS

No entanto, a deputada socialista fixo fincapé en que isto non se pode facer "a calquera prezo": "Non facéndolle un traxe a medida a unha empresa, senón optimizando a xestión dos recursos públicos", defendeu, xusto antes de precisar que tanto o PSdeG como os outros grupos da oposición --BNG e En Marea-- solicitan a comparecencia do subdirector xeral de Gardacostas de Galicia.

E é que lembrou que, no que vai de século XXI, producíronse na Comunidade galega uns 100 sinistros mariños. Por iso, considera que é necesario sentar, dialogar e buscar unha solución de consenso para conseguir un servizo "óptimo".