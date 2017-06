O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, afirmou que o Goberno espera recuperar "o máximo posible" das axudas concedidas á banca e que é necesario esperar á privatización das participacións que ten o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) en Bankia e Banco Mare Nostrum (BMN) para calcular canto será.

De Guindos xustifica as medidas tomadas ao redor de Liberbank | Fonte: Europa Press

"Confío en que imos recuperar o máximo posible e en que Bankia vale moitísimo diñeiro", sinalou o titular de Economía na rolda de prensa posterior á reunión de ministros de Economía e Finanzas da Unión Europea (Ecofin) en Luxemburgo.

Segundo explicou o ministro, para obter "a valoración final" da devolución das axudas á banca é necesario "ter a liquidación dos activos que aínda ten o FROB".

Así, é necesario esperar ao "resultado final" de Sareb, o coñecido como 'banco malo', así como á fusión entre Bankia e BMN, que se vai a producir "nas próximas semanas", segundo avanzou o ministro.

O Banco de España publicou este venres o seu 'Informe sobre a crise financeira e bancaria 2008-2014', no que estima que o Estado soamente recuperará uns 16.337 millóns de euros das axudas concedidas ao catorce entidades que recibiron apoio de capital, o que supón un 21,4% do total recibido, que ascende a 76.410 millóns de euros.

En opinión do ministro, estas cifras xa se deron a coñecer por parte do Tribunal de Contas e o FROB e é unha "opinión do Banco de España" que el "sempre" respecta.