O Banco de España prevé recuperar só un 21% dos 76.410 millóns de axudas á banca, 9.052 a Novacaixagalicia

O Banco de España estima que o Estado soamente recuperará uns 16.337 millóns de euros das axudas concedidas ao catorce entidades que recibiron apoio de capital, o que supón un 21,4% do total recibido, que ascende a 76.410 millóns de euros.

Unha delas foi a resultante da fusión das caixas de aforro galegas, Novacaixagalicia, que posteriormente se bancarizou (Novagalicia Banco) e pasou a mans do venezolano grupo Banesco (actualmente Abanca).

Entre os anos 2010 e 2014, Novacaixagalicia recibiu un total de 9.052 millóns de euros (1.162 do FROB 1, 2.465 do FROB 2 e 5.425 máis de axudas públicas). De acordo co informe do Banco de España, a 31 de decembro de 2015 o Estado recuperara 783 millóns.

No entanto, tamén recolle, no apartado específico dedicado a este banco, que Banesco abonou en man un 40% dos 1.003 millóns polos que se lle adxudicou Novagalicia en xuño de 2014, e o 60% restante en sucesivos prazos, e dá conta de que o pago se completou en febreiro de 2017.

INFORME DO BANCO DE ESPAÑA

A institución estima que ata a data soamente devolvéronse 4.139 millóns de euros, o que equivale ao 6,45% do total recibido por parte do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) e o Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC).

As axudas totais ascenden a 76.410 millóns de euros, dos que 64.098 corresponden a capital e híbridos, 10.390 millóns de euros aos esquemas de protección de activos (EPA) e 1.922 millóns de euros a garantías.

Do total devolto, 3.466 millóns de euros corresponden a axuda recibida do FROB e 673 millóns de euros ao FGDEC. Así, a diferenza entre as axudas e os reembolsos equivale a un 5,6% do Produto Interior Bruto (PIB) de 2015.

Estas cifras non inclúen as perdas soportadas polos antigos accionistas das entidades nin as dos tenedores de preferentes e débeda subordinada nin os exercicios de xestión de híbridos realizados como parte do acordo de asistencia financeira asinado co MEDE.

A institución estima que o importe recuperable sitúase en 12.198 millóns de euros, o que supón un 19% do total, segundo recolle o 'Informe sobre a crise financeira e bancaria 2008-2014'. Esa cifra súmase á cantidade que xa se devolveu, 4.139 millóns de euros.