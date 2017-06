Os municipios lucenses disporán de 16 millóns procedentes do Plan Único da deputación a partir do mes de xullo

O portavoz da Deputación de Lugo, Álvaro Santos, avanzou este venres que os 67 municipios da provincia van poder dispor de 16 millóns de euros, a partir do próximo mes de xullo, no marco do Plan Único que consigna un total de 23.100.000 euros para o presente exercicio económico.

Tras a reunión da xunta de goberno provincial, Santos desagregou que 14 millóns, dos 23,1, destinaranse a investimentos "en obras". Outros 1,8 irán para "o servizo de Axuda no Fogar" para beneficiar a "case tres mil lucenses" e 3,6 millóns para o programa Depuemprego.

Ademais, 330.000 euros permitirán sufragar "citas gastronómicas e turísticas", 359.000 para "119 actividades culturais" e 242.000 euros para "iniciativas deportivas" en 48 concellos.

Outras actuacións que Santos debullou tras a reunión da xunta de goberno son un investimento de 360.00 euros para rózaa en estradas da rede provincial en 31 concellos. A esta contía sumaranse 440.000 euros en próximas citas do executivo provincial nos restantes municipios, ata completar un total de 800.000 euros para a limpeza de estradas.

Por último, a institución provincial consignou "máis dun millón de euros" para o arranxo de 20 quilómetros de estradas da súa rede.