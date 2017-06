A Xunta asegura que aposta pola participación cidadá no desenvolvemento normativo fronte ao "suspenso" que lle outorga a oposición nesta materia.

A directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto | Fonte: Europa Press

Na Comisión Institucional, a directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, informou, a petición propia, do plan anual normativo da Xunta para 2017, que inclúe a aprobación de 106 normas: 11 leis, 70 decretos e 25 ordes.

Este plan normativo xa foi aprobado en Consello da Xunta a finais de maio, e entre outras cuestións prevé futuras leis como as de benestar animal, patrimonio natural, de emprego ou de administración dixital, así como regulacións como a mellora da Risga ou a extensión do plurilingüismo, entre outras.

Así, Prieto asegura que se incrementaron as "canles" para dar "maior facilidade" aos cidadáns para que participen con suxestións nas fases iniciais e tramitación de normativas, aínda que avanza que se proporán melloras naqueles ámbitos nos que se detecte que non está a haber unha participación "real". E é que considera que "se descoñece o gran potencial que poden ter nestes procesos participativos".

Para iso, remarca que se prepara un decreto de avaliación da calidade do servizo público. Ademais, o cumprimento deste plan normativo de 2017 será sometido a un control posterior do que se informará no primeiro trimestre de 2018.

CRÍTICAS DE OPOSICIÓN

Luís Bará (BNG) foi o primeiro en tomar a palabra para censurar o "suspenso claro" en medidas para fomentar participación e transparencia por parte do Goberno galego, xa que "non se ve que haxa moita participación".

A modo de exemplo, pon que no proxecto de lei de benestar animal "nin sequera houbo ditame do Consello Consultivo", polo que se pregunta "que se pode esperar de que se teñan en conta a outros colectivos". Sobre a propia comparecencia da directora xeral, Bará tamén cuestionou "para que serve", pois "non hai nada novo".

A continuación, Juan Díaz Villoslada (PSdeG) reprochou que a Xunta expón que a participación "formalmente existe", pero na realidade "é discutible", pois "se fose máis frutífera" cre que asociacións non presentarían 18.000 firmas contra a futura lei de benestar animal.

Tamén pon como exemplo da falta de diálogo da Xunta coa sociedade na lei de acompañamento dos orzamentos, que no último exercicio modificou 21 leis "sen debate político nin participación cidadá".

Ademais, o deputado socialista urxe a que se avance en normativas como o "desenvolvemento da lei de patrimonio cultural", que se teñan en conta as adiccións ao xogo na futura lei de espectáculos e que o Programa Oportunius "vaia adiante dunha vez". Tamén ve

"fundamental" abordar a lei de identidade de xénero para o recoñecemento das persoas transexuais.

Así mesmo, Carmen Santos (En Marea) dá a "benvida" a que se promova a participación, pero avisa de que quere "ver que é efectiva". Tamén tacha de "falta de respecto" que a Xunta vaia ao Parlamento a "ler unha táboa" de normas sen maiores concrecións.

Neste sentido, Santos aprema a que se mellore a Risga, pois é unha "promesa incumprida desde 2014", así como a que se elabore unha futura lei de emprego de Galicia na que se teña en conta aos axentes sociais, dado que o paro é a "maior preocupación" dos galegos.

En cambio, Paula Prado (PPdeG) lamentou que se cargos da Xunta comparecen para dar explicacións son criticados e se non "tamén" por parte da oposición.