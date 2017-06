O presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, Enrique Losada, admitiu unha situación financeira "delicada", aínda que rexeitou, en resposta ao informe do Tribunal de Contas sobre o porto exterior, que a económica sexa igual. Tamén negou que na execución destas obras houbese un sobrecusto do 27%, rebaixando esta cifra ao 8,7%.

En rolda de prensa, Losada defendeu "ponderar" os efectos ambientais e sociais para valorar a necesidade dunha obra como a de Punta Langosteira "e non só os económicos". Ademais, subliñou que xa se trasladou ao porto exterior "o 35% dos graneis sólidos" e que en 2018 estarán "o 60% dos tráficos de Repsol".

Por outra banda, rexeitou un sobrecusto do 27% pola execución desta obra. En lugar deste termo, preferiu falar de "diferenzas no investimento" que vinculou coas medidas de seguridade implantadas tras os accidentes rexistrados en Langosteira. Ademais, dixo que se deberon "a investimentos adicionais para pór o porto en explotación".

Do contradique, dixo que "non é un sobrecusto" senón "unha obra máis". Con estes argumentos, replicou ao contido do informe do Tribunal de Contas, ao que tivo acceso Europa Press, e no que se cuestionan as previsións que se fixeron sobre o custo desta obra.

Como o informe, Losada si admitiu a necesidade de "axilizar" os prazos para a posta en marcha da conexión ferroviaria, aínda que precisou que "en breve" haberá noticias sobre o estudo informativo.

REFINANCIAMENTO DE CRÉDITOS

En canto á situación actual, destacou o peche con beneficios da actividade do porto en 2016. "Cando a previsión era arroxar perdas ata 2021". Ademais, apuntou que o porto exterior achega "4,4 millóns á cifra de negocio".

Mentres, engadiu que está previsto un investimento de 30 millóns por parte da empresa Deep Water Oil Transhipment Hub, da que estiman que estea operativa en Langosteira en 2019.

Na súa comparecencia, confirmou un refinanciamento dos créditos que ten a Autoridade Portuaria da Coruña, co Banco Europeo de Investimento e con Portos do Estado. Con esta actuación, trasládanse 40 millóns, que correspondía amortizar entre 2017 e 2027, para os anos seguintes a este último exercicio.