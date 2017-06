O Porto da Coruña eleva a 100.000 euros o impacto da folga de estibadores

O presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, Enrique Losada, cifrou en 100.000 euros o impacto económico neste porto da folga de estibadores, secundada a nivel nacional e que incluíu un paro de 48 horas nos últimos dous días.

A preguntas dos xornalistas, lembrou que, no conxunto do Estado, estimáronse, por parte do Ministerio de Fomento, as perdas en máis de 100 millóns de euros en todas as instalacións portuarias.

No caso da Coruña, dixo que, ao ser un porto de graneis e con menor presencia de colectores, rexistrouse "menos impacto". Con todo, incidiu na existencia de perdas económicas, pero tamén a marcha de barcos a outros portos.

"Marcharse non é fácil, pero o retorno é difícil", remarcou Enrique Losada, quen avogou, por iso, por un acordo entre os estibadores e a patronal. "Sería bo para todos", engadiu o presidente da Autoridade Portuaria da Coruña para quen, no entanto, era necesario modificar a normativa estatal sobre a estiba.