A compra de Popular afectará ao rating do Santander se debe asumir maiores provisións, segundo Moody's

A adquisición de Banco Popular polo Santander tras o proceso de resolución da entidade non afectará negativamente á solvencia do banco cántabro, que mellorará significativamente a súa presenza no mercado doméstico, salvo se a institución dirixida por Ana Patricia Botín tivese que facer maiores provisións das previstas ou se o plan para desfacerse dos activos problemáticos do Popular progresase máis lentamente do esperado, segundo Moody's.

A axencia de cualificación crediticia, que un día despois da compra do Popular confirmou todos os ratings de débeda de Santander ao considerar que a transacción non afectará á solvencia da entidade cántabra, recoñece que a absorción do banco intervido terá un impacto negativo sobre a calidade e rendibilidade do crédito do Santander, aínda que subliña que "mellorará significativamente a presenza do banco no seu mercado doméstico", onde Santander será o maior banco por préstamos e depósitos.

Neste sentido, Moody's sinala que a fortaleza crediticia do Santander podería verse afectada negativamente se a entidade vese forzada a asumir maiores provisións das esperadas para 'dixerir' os activos non produtivos do Popular ou no caso de que o plan do banco para desprenderse dos activos problemáticos do Popular avance con maior lentitude da prevista.

"Outra potencial circunstancia que podería afectar negativamente á solvencia do Santander é un aumento das provisións para afrontar custos por litixios relacionados coa emisión de dereitos realizada por Banco Popular en xuño de 2016", sinala a calificadora de riscos.

Así mesmo, Moody's advirte de que tamén podería ter que enfrontarse a custos legais relacionados co proceso de 'bail in' aplicado aos instrumentos de capital de Banco Popular no proceso de resolución do banco, lembrando que "Banco Santander non obtivo garantías do FROB para cubrir estas continxencias, a diferenza de transaccións similares".

En canto ao impacto adverso da adquisición do Popular sobre a calidade dos activos do Santander, Moody's sinala que en gran medida verase compensada pola provisión adicional de 7.900 millóns realizada e os 2.000 millóns de euros achegados mediante a recapitalización interna a través de instrumentos de capital do propio Popular.

No primeiro trimestre, o cociente de préstamos improductivos (NPL) de ambos os bancos sería do 5,9%, fronte ao 4,2% do Santander pola súa conta, mentres que o cociente de activos problemáticos alcanzaría o 9,4% desde o 6,1% para o Santander de maneira autónoma.

Así mesmo, Moody's calcula que reducir á metade os activos improductivos do Popular reduciría o cociente NPL do banco ao 10,9% desde o 19,7% nos próximos 18 meses, apuntando que a redución en caso da entidade combinada sería probablemente maior ante a mellora continua da calidade da carteira de activos do Santander.

MÁIS RENDIBILIDADE A LONGO PRAZO

Doutra banda, a axencia destaca que a adquisición do Popular "incrementará significativamente" a presenza do Santander en "algúns mercados lucrativos", impulsando de maneira potencial a súa rendibilidade no longo prazo, sinalando que o banco duplicará a súa cota de mercado no rendible segmento de préstamos a pemes, onde pasará a contar co 24,8%.

Ademais, Moody's ve positivo para o perfil de crédito da entidade cántabra que a compra contribúa a incrementar ao 31% desde o 24% a exposición do Santander ao mercado español, aínda que considera que isto non alterará a forte diversificación internacional do banco, que espera un retorno do seu investimento do 13% ao 14% en 2020 e elevar o seu beneficio por acción desde 2019.