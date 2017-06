A acumulación de traballo no Porto de Vigo obriga a atrasar escalas e a contratar estibadores eventuais

As dúas xornadas de folga no servizo da estiba xeraron acumulación de traballo nos peiraos do Porto de Vigo, onde os operarios funcionan a pleno rendemento para atender ao cinco barcos que van cargar e/ou descargar este venres, e causaron o atraso de varias escalas.

Segundo explicou o presidente do Porto, Enrique López Veiga, nesta xornada estaba prevista a chegada de 7 barcos ro-ro e un portacontedores, pero tres dos buques aprazaron a súa escala ata o sábado. Por tanto, o fin de semana prevense 7 barcos nos peiraos de Vigo; mentres que outros dous buques de colectores (previstos inicialmente para o sábado) pospuxeron as súas escalas ata os próximos luns e martes.

Por outra banda, na xornada deste martes está previsto o movemento de 5.000 vehículos no peirao de Bouzas, unha terminal preparada para albergar 20.000 coches, e que chegou a ter 18.000. "A nosa principal preocupación é que non se atasquen as terminais. Xa hai problemas de loxística e transporte", incidiu López Veiga, quen lembrou que as xornadas de folga de estibadores afectan non só á economía portuaria, senón á da cidade e "á de toda España".

A acumulación de actividade nas terminais tras 48 horas de paro na estiba, obrigou a traballar este venres a todo o persoal da SAGEP de Vigo (preto dun centenar de operarios) e á contratación de 50 traballadores eventuais máis.

NEGOCIACIÓN

Por outra banda, Enrique López Veiga volveu a facer un chamamento para que sindicatos e patronal da estiba "senten a negociar con sentido común". A ese respecto, lamentou que pór sobre a mesa a convocatoria doutros 8 días de folga "non é o máis sensato".

O presidente do Porto de Vigo incidiu novamente na necesidade de que haxa un convenio colectivo pero matizou que non pode haber cláusulas "que sexan nulas de pleno dereito", por iso convidou ás partes, esencialmente aos sindicatos, a que sometan as súas formulacións ao criterio da UE. "E así saímos todos de dúbidas (acerca da viabilidade e legalidade das propostas)", engadiu.

Finalmente, López Veiga referiuse a as críticas dos estibadores e precisou que el non se dedica a "incendiar", senón que di "a verdade". Así mesmo, rexeitou as acusacións de ser un privilexiado, e recalcou que os seus dereitos e deberes están "declarados compatibles" e que non ten "nada" do que avergoñarse ou arrepentirse.