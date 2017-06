PharmaMar comercializará como 'Zepsyre' o seu antitumoral PM1183 para subtipos de cancro de ovario e pulmón

A farmacéutica PharmaMar, do Grupo Zeltia, anunciou que o seu composto antitumoral PM1183, que está en última fase de desenvolvemento clínico para o tratamento do cancro de ovario platino-resistente e pulmón microcítico, terá o nome comercial de 'Zepsyre'.

Actualmente as axencias reguladoras do medicamento de Europa e Estados Unidos, EMA e FDA respectivamente, esixen que o nome comercial sexa único e forma parte, igualmente, do proceso de avaliación e autorización previo á súa comercialización.

O fármaco pertence aos inhibidores da encima ARN polimerasa II, a cal é esencial para o proceso de transcrición. Por medio da inhibición da transcrición, o composto reduce a expresión de certos factores que están involucrados na progresión do tumor e bloquea o sistema de reparación do ADN denominado NER, o que finalmente induce a morte das células tumorales.

Ademais das dúas indicacións anteriores, tras os resultados positivos presentados nos últimos congresos de ESMO e ASCO sobre cancro de mama metastásico BRCA 2 e cancro de endometrio, respectivamente, PharmaMar vai iniciar un ensaio de fase III de rexistro en cada unha destas indicacións.

"Confiamos no potencial de 'Zepsyre' como posible alternativa terapéutica polo seu novo mecanismo de acción e pola actividade antitumoral observada nos ensaios clínicos para o tratamento de distintos tumores sólidos", defendeu o director xeral da Unidade de Negocio de Oncoloxía de PharmaMar, Luis Mora.