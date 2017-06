O Banco de España considera que os instrumentos regulatorios de ámbito nacional que se impulsaron durante nos anos anteriores á crise financeira con obxecto de contrarrestar o "excesivo" crecemento do crédito e a exposición da banca ao sector inmobiliario resultaron "claramente insuficientes", aínda que lembra que a normativa internacional daquel momento non requiría adoptar medidas que limitasen a concentración de riscos.

Así o sinala o outrora supervisor da banca española nun documento de análise titulada 'Informe sobre a crise financeira e bancaria en España, 2008-2014', onde tamén recoñece que se puido actuar máis enerxicamente.

Ante o "excesivo" crecemento do crédito e a "elevada" exposición das entidades de crédito ao sector inmobiliario nos anos previos á crise (2000-2007), o Banco de España defende que desenvolveu unha serie de instrumentos regulatorios para contrarrestar a acumulación destes riscos.

Entre as medidas aplicadas polo Banco de España neste período inclúese a implantación das provisións dinámicas ou contracíclicas e o tratamento dos vehículos de investimento estruturados --Special Investment Vehicles (SIV)--.

"A diferenza doutras xurisdicións (...) en España adoptouse unha interpretación moi estrita dos criterios que permitían ás entidades de crédito non incluír no seu perímetro de consolidación os vehículos de investimento estruturados", sostén o Banco de España, que explica que a constitución destes vehículos fora do balance das entidades facilitou a transformación e titulización dos créditos 'subprime' noutros países.

Ademais, a institución indica que "ante os riscos latentes observados" na actividade crediticia da banca española, trasladou ás entidades unha serie de recomendacións e reflexións relacionados co financiamento hipotecario e inmobiliario e coa gobernación das caixas de aforro, entre outras.

No entanto, nun contexto de crise financeira internacional e "intenso" axuste nos mercados internacionais, a institución gobernada por Luís María Linde afirma que estes instrumentos "resultaron claramente insuficientes".

"Podería exporse a pregunta de se se podería actuar de forma máis enérxica, promovendo as modificacións legais necesarias para establecer límites á concentración de riscos por sectores, aos niveis de apalancamiento ou ás proporcións máximas entre o valor dos préstamos e a valoración das súas garantías (LTV)", admite o Banco de España, aínda que lembra que a implantación deste tipo de ferramentas macroprudenciais "non se contemplaba" na regulación internacional existente antes da crise financeira.

"Por outra banda, os niveis de solvencia e provisións das entidades, xunto coa evolución dos mercados e as previsións económicas, sustentaron a opinión de que, en xeral, as entidades poderían afrontar unha corrección gradual dos seus balances cos instrumentos dispoñibles e a normativa legal entón en vigor", apostila o Banco de España.