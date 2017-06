AM.- Xunta, patronal e sindicatos negociarán o plan de transporte o luns, véspera de folga, tras unha cita sen avances

Xunta, patronal e sindicatos mantiveron este venres unha tensa reunión sen grandes achegamentos tras a que se citaron para negociar o plan de transporte o vindeiro luns, 'in extremis', xa que ese día é a véspera da primeira xornada de folga convocada polos representantes dos traballadores.

Todas as partes consultadas por Europa Press coinciden en que, a pesar do axustado dos tempos, se existe "vontade" podería chegar a desconvocarse o paro, que ameaza con paralizar --ou, polo menos, en parte-- o transporte de viaxeiros por estrada na comunidade todos os martes e mércores a partir do día 20.

Pero, de momento, as centrais manteñen a convocatoria, e de feito acaban de recibir da administración os servizos mínimos fixados --de ao redor dun 33% para liñas regulares e 100% nos servizos escolares-- para o caso de que esta vía, como parece, siga adiante.

Ao termo do encontro, a secretaria de acción sindical da federación de transportes de UXT de Galicia, Beatriz Meilán, afirmou que as posturas seguen "totalmente afastadas".

Con todo, valorou a disposición do tres partes a "negociar", coas reivindicacións claras desde a parte sindical, que se centra na subrogación de "todos os traballadores", ao entender que o plan que expón a Xunta "expulsaría" a un milleiro de empregados do sector, que en total rolda os 7.000.

"A CONSELLERÍA ESTÁ SOA"

Ao documento tamén se opoñen as federacións maioritarias (Anetra, Fegabús e Transgacar), así como a Confederación Galega de ANPAs de centros públicos --o plan da Xunta prevé integrar o 10% das liñas de transporte escolar en liñas regulares de pasaxeiros--.

Tamén á saída da cita a tres, Carlos García, de Transgacar, interpretou que serviu para "constatar que a consellería está soa na defensa do anteproxecto".

Afirmou que as empresas coinciden cos sindicatos na necesidade de subrogación para manter os postos de traballo, e explicou que, para isto, nos proxectos deben figurar as estruturas de persoal e os custos.

Fronte á "precariedade que incorporan" os proxectos actuais, García lamentou que as federacións non poden "nestes momentos" chegar a acordos coas centrais sindicais en materia de convenios --que son provinciais--, posto que "non se sabe como van quedar" os seus ingresos.

Ante a posibilidade de abrir, a partir do luns, unha "mesa de traballo", este portavoz da patronal avogou por "unha nova formulación", conforme ás "necesidades de mobilidade" de Galicia.

E, en canto ás "présas que impón o fin dos servizos en agosto", mostrou a "disposición" do tres federacións de "facer un esforzo" e "seguir" durante ese mes. "Se o problema é de tempo e hai que cambiar o modelo, haberá que instrumentalo --esa continuidade--, para aguantar o servizo mentres non haxa mapa novo", apuntou.

Para a patronal, o modelo que propón a Xunta "non está ben", posto que, ao seu xuízo, en lugar de utilizar o transporte escolar para levar mellores servizos ao rural, "fai que desapareza o transporte escolar e nas rutas que pasan por un colexio, reserva prazas para escolares".

Deste xeito, segundo a parte empresarial, as pequenas compañías, as que abastecen ao rural, "estar a quedar sen un 60-70% da súa carga de traballo", coas implicacións que iso ten para o emprego.

A patronal dálle "o beneficio da dúbida" á Xunta en canto a se se abrirá a dar marcha atrás co seu plan, tendo en conta que xa "accedeu a sentar", o que ve "un primeiro paso para alcanzar unha solución".

"DARSE UN TEMPO"

Mentres, Meilán, de UXT, valorou que Xunta, patronal e sindicatos déanse "un tempo" para atopar unha solución "non apresurada".

"Que haxa tempo ou non" para desconvocar a folga, segundo argumentou, "verase o luns". Segundo comentou, aínda que a reunión deste venres "non era o lugar" para entrar na negociación colectiva, tamén se puxo sobre a mesa, e prevese volver abordar o luns, de maneira paralela ao anteproxecto do plan de transporte.

Por parte de CC.OO., Marcos Pérez, secretario federal de transportes, sacou en claro deste "tenso" encontro que é preciso abordar o mapa de transportes con "máis calma".

Os empresarios, na súa opinión, admitiron no transcurso da reunión "que se equivocaron", pero a única concreción foi a convocatoria dunha nova cita o vindeiro luns.

Para Pérez, sería imprescindible empezar a traballar "de cero" nun novo plan, para o que aposta por crear un grupo de traballo a tres, e tamén considera que a data do 8 de agosto non debería ser "límite", pois a administración "ten capacidade" para facer que as actuais circunstancias prosigan un tempo máis.

Co obxectivo a maiores de lograr o "desbloqueo" dos convenios colectivos, este sindicalista viu pouco probable a desconvocatoria da folga, cuns servizos mínimos que censurou "porque non se trata dunha folga xeral", senón de paros parciais.

"Moi difícil" de que chegue esa desconvocatoria do paro parécelle tamén ao representante da CIG, Xesús Pastoriza, quen viu como "o máis positivo" deste venres "que houbo reunión".

Nesta "toma de contacto", segundo explicou, "faláronse moitos temas" e "a consellería insiste no seu plan, aínda que recoñece que é mellorable". "Nós cremos que hai que facelo doutra maneira, e como non acordamos, quedamos para o luns", resumiu.

A POSICIÓN DA CONSELLERÍA

Na reunión coas organizacións sindicais e o catro federacións (tamén estaba Fegatravi) estiveron presentes a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, xunto co secretario xeral técnico, Joaquín Macho, e o director xeral de Mobilidade, Ignacio Mestre.

A través dun breve comunicado de prensa, o departamento de Ethel Vázquez limitouse a comentar que se acordou "seguir dialogando na procura de solucións de consenso que permitan garantir os servizos e o emprego".

Así, "o vindeiro luns terá lugar un novo encontro técnico no que se analizarán as distintas propostas ao redor da primeira fase do plan de transporte público de Galicia", di.

E lembra que a Xunta redactou este novo plan "como alternativa para garantir que a partir de agosto haberá servizos e emprego despois das renuncias das empresas a seguir prestando máis de 500 liñas".