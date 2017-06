Galicia e Shanghai estreitan lazos institucionais e exploran oportunidades de investimento e turismo

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, finalizou este venres a súa viaxe a China estreitando os lazos institucionais entre Galicia e Shanghai, así como explorando posibilidades de intercambio turístico e oportunidades de investimento a través do holding empresarial 'Shanghai Industrial Investment'.

Nota De Prensa E Fotografías: Feijóo Confirma Que Ou Investimento Do Grupo Shang | Fonte: Europa Press

En concreto, o xefe do Executivo galego mantivo unha reunión co vicealcalde da municipalidade de Shanghai, Xu Kunlin, con quen abordou a situación de diferentes sectores económicos, destacando principalmente o ámbito turístico.

Ambos os mandatarios exploraron o atractivo que ten Europa para o pobo chinés, máis concretamente España, e avaliaron as posibilidades de dar a coñecer Galicia en Shanghai, unha cidade que acolle 100 millóns de turistas.

Do mesmo xeito, deixaron claro que Shanghai é un mercado no que os produtos galegos poden ter moito espazo, xa que a demanda de alimentos gourmet está a crecer a gran velocidade. No ámbito empresarial, incidiron nos conglomerados empresariais que hai nesta cidade.

Durante a visita ás instalacións dun dos maiores grupos empresariais do país, Shanghai Industrial Investment, Feijóo analizou co seu presidente, Wang Wei, os distintos sectores de mercado onde esta compañía ten intereses, entre os que destacan o tratamento de residuos, o saneamento e abastecemento de augas, a enerxía ou a agroindustria.

"Tivemos ocasión, en definitiva, de establecer contactos entre este holding e as distintas opcións de investimento en Galicia", profundou Núñez Feijóo. Na actualidade, este holding agrupa 850 empresas, conta con 50.000 traballadores e é un dos grandes fondos de investimento chineses.