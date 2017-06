A Deputación de Pontevedra fará campaña nos festivais de música Rías Baixas para previr agresións sexuais

A Deputación de Pontevedra desenvolverá unha serie de accións informativas que comezarán nos festivais de música Rías Baixas deste verán na provincia para previr e actuar contra as agresións sexuais categorizadas como "violacións en cita" e "agresións por submisión química", dúas formas de violencia que obstaculizan o recoñecemento do delito e a súa posterior denuncia.

Campaña da Deputación de Pontevedra para evitar as agresións sexuais. | Fonte: Europa Press

Así o explicou este venres a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, quen presentou en rolda de prensa a campaña desenvolvida con recursos propios da institución provincial e que ten como lema 'Lembra, eu decido, ti respectas'.

A campaña diríxese á mocidade para sensibilizar, concienciar, informar e pór de manifesto que a violencia sexual é, tal e como recolle a Organización Mundial da Saúde (OMS), "todo acto sexual, a tentativa de consumar un acto sexual, os comentarios ou insinuacións sexuais non desexados, ou as accións para comercializar ou utilizar de calquera outro modo a sexualidade dunha persoa mediante coacción por outra persoa, independentemente da relación desta coa vítima, en calquera ámbito, incluídos o fogar e o lugar de traballo".

Realizar campañas como esta é, segundo dixo Carmela Silva, "un deber de todas as administracións", xa que cada vez existen máis casos, "moitos máis dos que se denuncian".

As estatísticas do Ministerio do Interior indican que en España se produce unha violación cada oito horas, é dicir, tres violacións ao día, "polo que é preciso impulsar campañas informativas, de sensibilización e prevención, dirixíndonos particularmente ás novas e en contextos lúdicos e festivos".

A campaña 'Lembra, eu decido, ti respectas' fai fincapé en que as mulleres non son obxectos, nin propiedade de ninguén e que establecer relacións de flirteo non compromete nin obriga a manter relacións sexuais.

Os materiais desta campaña mostran os límites nas relacións entre adolescentes e dan a coñecer este tipo de agresións, facendo fincapé en que son un delito e que a culpa nunca é da vítima.

FESTIVAIS E AULAS

A presidenta da institución provincial comentou que a campaña se vai a iniciar este verán no sete festivais co selo Rías Baixas, nos que a Deputación vai instalar un punto de información, durante os 23 días que duran estas citas musicais, con catro persoas que entregarán 20.000 folletos con contidos diferenciados para mulleres e para homes.

Os festivais son o punto de partida, xa que a Deputación de Pontevedra pretende que os materiais poidan empregarse nas aulas durante o próximo curso, co fin de proporcionar información sobre relacións saudables, control e poder nas relacións, desigualdades e estereotipos de xénero, habilidades de comunicación ou a resistencia á presión dos iguais.

Tamén está contemplada a realización de talleres de formación para profesionais e o desenvolvemento de protocolos de colaboración e coordinación para estender esta campaña a toda a mocidade. "Todo iso co obxectivo de previr este tipo de delitos, que nunca son culpa das mulleres", concluíu Silva.