O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou este venres que "se estudará de forma individualizada" cada unha das case 400 denuncias que a Policía Nacional ten previsto presentar contra as persoas que foron identificadas o pasado sábado en Santiago durante a manifestación en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer.

Santiago Villanueva, delegado do Goberno en Galicia | Fonte: Europa Press

Así o dixo en Ourense, onde asistiu a unha exhibición das unidades especiais da Policía Nacional ante máis de 4.000 nenos procedentes de 36 centros escolares da cidade co obxectivo de "que saiban que a Policía está a traballar para eles", segundo dixo.

Villanueva informou de que ata a Subdelegación do Goberno na Coruña "aínda non chegou" ningunha das case 400 propostas de sanción administrativa que a Dirección Xeral da Policía prepara por mor dos enfrontamentos do sábado 10 de xuño con grupos okupas en Compostela.

Ademais, o delegado do Goberno asegurou que "cada caso se estudará de forma individualizada" en canto comecen a chegar ata a Subdelegación de Goberno. E matizou que esta análise se fará "a partir das identificacións" que fixo a Policía e, "sobre todo, a partir do atestado" que elaborasen as forzas da orde.

A análise de cada situación seguirá os procedementos que se seguen habitualmente, segundo reiterou Villanueva. Así, haberá que esperar o nomeamento dun instrutor, que será o que analice cada unha das posibles denuncias "con todas as garantías legais", abundou o delegado do Goberno.

CONTÍA DAS MULTAS

Respecto da contía das multas, que pode oscilar entre os 601 e os 30.000 euros, Villanueva non quixo pronunciarse e apuntou á chegada das denuncias para poder valoralas e "ver as consecuencias".

O pasado mércores fontes policiais avanzaron a tramitación dunhas 400 propostas de sanción administrativa contra 116 persoas identificadas durante a manifestación en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer.

Estas 116 persoas serán propostas para sanción por dúas faltas graves: por unha banda, desobediencia ou resistencia á autoridade e, por outro, "negarse a disolver reunións e manifestacións en lugares de tránsito público cando o ordenen as autoridades". As multas nestes casos oscilan entre os 601 e os 30.000 euros

Por outra banda os que foron identificados o interior das antigas instalacións do Colexio Peleteiro, sen uso na actualidade, enfróntanse a unha falta leve "por ocupación do inmoble", que podería supor unha multa de entre 100 e os 600 euros.