O BNG reclamou este venres ao Goberno galego que "asuma responsabilidades políticas" tras a sentenza do TSXG pola morte de dous brigadistas, xa que esta "deixa en evidencia que a descoordinación do operativo de extinción de lumes tivo un peso determinante no fatal desenlace" que custou a vida aos dous traballadores.

A través dun comunicado, o BNG expresou "todo o seu apoio e pesar" ás familias dos falecidos, que se viron "obrigadas a pasar por un periplo xudicial para aclarar os feitos daquela tráxica xornada".

Paralelamente, a formación nacionalista fai fincapé na necesidade de "adoptar todas as medidas" necesarias para que "non volvan producirse novas perdas de vidas humanas na loita contra o lume".

O portavoz de Agricultura, Xosé Luís Rivas, mencionou a "privatización e precarización crecentes" do sistema de extinción de lumes, así como a "descoordinación", como elementos que poden "ter consecuencias tan dramáticas como as vistas en Fornelos de Montes", onde ocorreu a morte dos dous brigadistas.

Neste sentido, denunciou que, "a menos dunha semana para que empezo o verán" e no medio de "unha onda de calor", o Goberno da Xunta "aínda non aprobou o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais". "É evidente que os lumes se apagan no inverno, pero xa nos parece un disparate total que a suposta ferramenta estrela da Xunta aínda non estea operativa", criticou.