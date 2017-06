Lídia Senra aposta por retirar as propostas do 'informe do cinco presidentes' e parar a militarización da UE

A eurodeputada de AGE Lídia Senra chamou a retirar "xa" as propostas contidas no chamado "informe do cinco presidentes" así como a "parar" a militarización da UE.

Durante a súa intervención nun debate no pleno do Parlamento Europeo, Senra destacado que, para que a "refundación" da UE sexa "posible" é necesario retirar as propostas deste plan para o futuro da UE asinado en 2015 polo presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, o presidente do Cume do Euro, Donald Tusk, o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, o presidente do Banco Central Europeo, Mario Draghi, e o presidente do Parlamento Europeo, entón Martin Schulz.

Este documento inclúe profundar na Unión Económica e Monetaria co fin de completala no 2025 como moi tarde; ou crear un sistema de autoridades da competitividade da zona euro, cuxas opinións deberán ser utilizadas polos interlocutores sociais durante as negociacións para fixar os salarios.

"Parece que xa non lles chega coas reformas laborais, que aínda necesitan dunha autoridade da competitividade que controle ou limite, en aras da competitividade, o nivel dos salarios, como fan na actualidade cos prezos agrícolas", criticou Senra.

A europarlamentaria tamén engadiu que a UE "debe pór fin ao proxecto de Unión da Defensa, na que van utilizar miles e miles de millóns de euros dos orzamentos, tanto da UE como dos Estados membro, para avanzar na construción dun aparello militar para seguir impondo pola forza os intereses desta Unión neoliberal".

"Vostedes o que nos propoñen, un día si e outro tamén, é seguir profundando nesta UE neoliberal, insolidaria; que trae consigo as políticas de austeridade que destrúen os servizos públicos, aumentan o desemprego, pechan as explotacións, empobrecen e precarizan ás clases traballadoras e ao conxunto das clases populares e aumentan a pobreza infantil", sentenciou a eurodeputada.