As audiencias reclaman un único sistema de xestión electrónica e que se emprenda a reforma do proceso penal

Os presidentes das diferentes Audiencias Provinciais españolas, que se reuniron durante tres días en León, reclaman aos responsables do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) e do Ministerio de Xustiza que implementen un único sistema de xestión procesual electrónica que termine cos problemas xerados polas múltiples aplicacións informáticas existentes en cada territorio. Ao poder lexislativo reclámanlle que emprenda dunha vez unha reforma do proceso penal que fixe cal debe ser o modelo de instrución de delitos no noso país.

Audiencia Provincial da Comunidade de Madrid, sala de vistas, sala de xuízos | Fonte: Europa Press

As XVII Xornadas Nacionais de Presidentes de Audiencias Provinciais reuniron a un total de 41 máximos representantes dos tribunais provinciais e finalizou cun documento de conclusións que recolle, entre outras afirmacións, que sería "desexable" que en todo o territorio nacional houbese unha soa aplicación de xestión procesual e un único modelo de Expediente Xudicial Electrónico.

"Ante a actual situación de diversidade de aplicacións e modelos, solicitamos que o CGPJ lidere as iniciativas necesarias para que os distintos sistemas non só sexan compatibles senón que respondan a unhas características similares", reclaman os presidentes das audiencias provinciais.

Ademais, solicitan ao CGPJ que reforce o seu liderado neste proceso "instando a todas as Administracións Públicas competentes a desenvolver coa maior urxencia un Expediente Xudicial Electrónico de calidade, realizando os necesarios investimentos en medios humanos e materiais".

OFICINA E ÉTICA XUDICIAL

Cren tamén que se debe definir un único sistema de Oficina Xudicial en todo o territorio nacional, sen prexuízo de que o seu desenvolvemento se realice de modo progresivo e adaptándose ás características particulares de cada partido xudicial.

Os residentes e presidentas das audiencias provinciais afirman tamén estar comprometidos na promoción dos principios éticos de deontología xudicial, e sinalan nas conclusións das súas xornadas que resulta necesaria a divulgación entre todos os membros da carreira xudicial das sentenzas que poidan ditarse polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) sobre cuestións que afecten os dereitos fundamentais dos que son titulares os xuíces.

Tamén consideran moi conveniente activar fórmulas de apertura e transparencia que permitan á cidadanía coñecer o funcionamento da actividade xudicial.

Consideran que o labor de promoción e información veraz sobre o funcionamento da Xustiza debe tomar en conta a importancia dos medios de comunicación como "vehículos idóneos para transmitir a dita información á sociedade".

LEI DE ENXUIZAMENTO CRIMINAL

Un dos puntos nos que máis insisten os presidentes da audiencia provincial refírese a a necesidade de proceder sen maior dilación a acometer a redacción dun novo proxecto de Código Procesual Penal "que conte cunha ampla participación política, profesional e social, plasmada nunha Comisión de Codificación".

O novo Código Procesual Penal, reclaman estes maxistrados, debe pronunciarse sobre o modelo de instrución e debe ter como principios básicos "o de legalidade, con regulación da oportunidade regulada, a celeridade procesual, un corpo de peritos, a mediación e a conformidade procesual en todo tipo de procesos".

Concluíron tamén que os tribunais de instancia deben instaurarse de forma gradual e só nos órganos unipersonais, agrupando partidos e servizos comúns e mantendo as sedes actuais, "ata chegar ao Tribunal Provincial, pero só nas provincias, que polas súas condicións xeográficas e núcleos de poboación, permítano".

Consideran tamén necesario o mantemento da Audiencia Provincial, para asegurar o dereito á dobre instancia e como garantía de independencia e seguridade xurídica.

MEDIACIÓN E ESPECIALIZACIÓN

Os presidentes das Audiencias Provinciais consideran que a mediación penal é unha forma de solución de conflitos que proporciona unha nova concepción da Xustiza, e cre indispensable que este mecanismo se regule articulándoo co proceso penal.

Din tamén neste documento que a proliferación esperada de recursos de apelación relativos a condicións xerais da contratación obriga a aprobar polo CGPJ un plan urxente de reforzo nas seccións civís afectadas as Audiencias Provinciais.

Sinalan, principalmente, que o reforzo debe recaer nas Seccións ás que a lei lles atribúe o coñecemento das anteriores materias, sen que esta repartición exclusiva compense con outros asuntos de distinta natureza atribuídos ao coñecemento das demais Seccións da mesma Audiencia Provincial, en forma similar ao plan de urxencia aprobado para os órganos unipersonales.

Na súa falta, o CGPJ debería fixar como "criterio orientativo", a porcentaxe de compensación que a cada asunto de tal natureza correspóndalle na repartición con outros distintos, subliñan os maxistrados.