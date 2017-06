A veda da centola e do boi de mar na Coruña e Pontevedra comeza este sábado

A veda da centola e do boi de mar na parte litoral que vai desde A Guarda ata Cabo Corrubedo (na provincia de Pontevedra) e de Cabo Corrubedo ata Cabo Estaca de Bares (na provincia da Coruña) comeza este sábado e estenderase ata o próximo 12 de novembro.

Segundo informou a Xunta, na zona comprendida entre Cabo Estaca de Bares ata o Río Eo, incluíndo a Ría do Barqueiro (na provincia de Lugo), a veda comezará o 1 de xullo e terminará o próximo 3 de decembro.

Así o especifica a resolución pola que se aproba o plan de xestión destas especies para a campaña 2017-2018, que establece o período de veda para este ano nas provincias da Coruña e Pontevedra desde as 00,00 horas do sábado, 17 de xuño, ata as 00,00 horas do domingo, 12 de novembro.

O período de veda significa que queda "expresamente prohibida" a captura destas especies para todas as embarcacións con artes menores e con porto basee na Comunidade e tamén para aquelas que, tendo porto basee noutras comunidades, teñan permisos especiais de pesca para faenar en augas galegas.

A veda é unha das medidas que contribúe a aumentar a biomasa e a regular a pesqueira da centola e do boi co fin de axustar a xestión pesqueira ao ciclo de vida da especie e así protexer a súa reprodución e contribuír a unha explotación máis sustentable.