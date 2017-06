O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, evitou pronunciarse este venres sobre as investigacións ao redor da morte da nena de 13 anos que se suicidou tras precipitarse desde a terraza da Facultade de Empresariais e Turismo do campus de Ourense, e sinalou que o caso "está en mans da Fiscalía".

Así o sinalou en Ourense, onde Villanueva lembrou que ao tratarse dunha menor de trece anos a investigación está en mans da Fiscalía de Menores, que traballa en colaboración coa Unidade de Familia e Atención á Muller (Ufam) da Comisaría de Ourense.

O delegado do Goberno quixo enviar unha mensaxe de "solidariedade e apoio" á familia da vítima, unha nena de orixe asiática que fora adoptada por unha familia ourensá, "por parte da Administración e a Policía".

A investigación trata de esclarecer os motivos que levaron á menor a arroxarse desde o ático da facultade de Empresariais e Turismo, polo que se solicita información entre os compañeiros e os profesores da menor, no IES As Lagoas de Ourense.

As primeiras investigacións sinalan que a moza era unha persoa moi sensible e que nos últimos meses mostraba un comportamento triste e reducira o seu grupo de amigos tras discusións con parte da súa cuadrilla.

SEN DENUNCIAS

Por parte da Policía confirmouse que non existía denuncia previa de acoso por parte da moza, nin na comisaría nin en Fiscalía de Menores. Con todo, o colexio onde a moza cursaba 2º de ESO puxera en marcha un protocolo de actuación tras constatar a existencia de problemas de convivencia entre alumnos.

O director do centro escolar, Carlos Varela, transmitiu as "condolencias e disposición" do centro coa familia da nena, aínda que rexeitou realizar ningún tipo de declaración por "discreción e respecto" cara aos familiares.

Os alumnos e profesores do IES As Lagoas mantiveron un minuto de silencio o xoves no patio de entrada do centro como homenaxe á súa compañeira.