A Policía Nacional insignia a máis de 4.000 nenos ourensáns o traballo dos seus grupos especiais

Máis 4.000 alumnos de 36 colexios de Ourense asistiron este venres, no campo de fútbol do Couto, a unha xornada de Exhibición das Unidades Especiais da Policía Nacional para coñecer de primeira man o traballo das unidades caninas, dos grupos de desactivación de explosivos ou do Grupo de Operativos Especiais de Seguridade (GOES).

A Policía Nacional insignia a escolares ourensáns os seus grupos especiais. | Fonte: Europa Press

O acto, que contou coa presenza do delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, forma parte do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade Escolar que nos dous primeiros trimestres do curso 2016-2017 chegou a máis de 80.000 persoas da comunidade educativa (estudantes, docentes e pais) en Galicia.

Entre os asistentes estaban o delegado do Goberno en Galicia; o subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro; o xefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez e o comisario provincial de Ourense, Antonio Álvarez, responsable da organización evento.

Santiago Villanueva destacou a importancia do evento para "dar de coñecer a Policía entre os nenos" e para "achegar aos cidadáns e pór en valor o traballo que realizan cada día".

"Unha das primeiras vocacións de todos os nenos é a de ser policía", explicou Villanueva, que incidiu na importancia da xornada para que os menores descubran o que fan as forzas da orde e "saiban que están a traballar para eles".

Os escolares puideron asistir a recreacións das actividades diarias de distintos corpos especializados da Policía nacional, nunha exhibición na que participaron case medio centenar de axentes das unidades especiais da Coruña e de Madrid.

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS, CANS E HELICÓPTERO

Así, puideron ver unha demostración do grupo dos Tedax-NRBQ que se encarga da desactivación de explosivos. Os axentes tomaron o céspede do estadio para ofrecer unha recreación de todo o proceso: desde que un can atopa o artefacto, ata a súa desactivación e explosión controlada a través dun robot.

As actividades da Unidade de Guías Caninos, que desenvolveron exercicios de obediencia, detección de explosivos e drogas, foron das máis aplaudidas polos menores. A Unidade de Cabalaría desprazada para a exhibición, e composta por seis cabalos, ofreceu diversos exercicios de equitación e desfile.

Entre as actividades os asistentes tamén puideron ver unha recreación dunha actuación dos membros do Grupo de Operativos Especiais de Seguridade (GOES), que estivo apoiada desde o aire por un helicóptero que levaba no seu interior a francotiradores.

Ademais das recreacións no céspede de xogo, os asistentes ao acto puideron visitar unha exposición do material policial necesario para a realización do traballo das forzas e corpos de seguridade.