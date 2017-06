Máis de 500 efectivos conformarán o dispositivo de seguridade das festas de San Xoán na Coruña

O Concello da Coruña activou un dispositivo de seguridade para o San Xoán formado por 540 efectivos, "cifra que se incrementa de forma considerable tendo en conta as mareas vivas deste ano", segundo sinalou a concelleira con competencias na área de Seguridade Cidadá, Rocío Fraga na presentación do mesmo.

Rueda de prensa sobre o dispositivo de seguridade en San Juan na Coruña. | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, manifestou que, ademais da ampliación da dotación de membros de Policía Local e Bombeiros, tamén hai "un crecemento significativo das persoas que realizarán tarefas de monitorización ambiental".

Ademais, o operativo inclúe, por se fose necesario, a evacuación dos areais a partir do tres da madrugada "e en función da subida do nivel do mar", expuxo a concelleira sobre as medidas previstas nunha festa declarada de interese turístico internacional e que reúne anualmente a máis de 150.000 persoas na cidade.

Por outra banda, a edil lembrou que este venres saíu publicado un bando especial coas normas que deben cumprirse para lograr que "a xente goce e non se envíe o lixo ao mar", segundo sinalou sobre algúns aspectos do seu contido.