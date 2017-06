O Sindicato Labrego denunciou este venres os "impedimentos" existentes para votar por correo nas eleccións aos consellos reguladores, o que "compromete o dereito ao voto".

Nunha comunidade, destacou que nestas eleccións, que se celebrarán o próximo 9 de xullo, o voto por correo "é tan complicado, canto non máis, que o voto en urna", que tamén é "moi dificultoso" polas "escasas mesas electorais onde votar".

O sindicato non entende que "para solicitar o dereito a voto por correo sexa obrigatorio acudir á sede do consello regulador", xa que, no caso de Galicia, isto obrigaría a "facer grandes desprazamentos ás persoas interesadas" en indicacións que abarcan "áreas xeográficas amplas".

Ademais, se unha persoa que quere votar non pode solicitar o voto por correo en persoa, debe "autorizar a un representante mediante un documento autentificado nunha notaría, co custo que isto representa".

Desde o Sindicato Labrego Galego consideran que esta normativa "é profundamente antidemocrática e obrigará por centos de agricultores a renunciar ao seu dereito a voto".